Путин дал российское гражданство ветерану войны, живущей за границей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство некоторых иностранцев. В их числе оказалась и ветеран Мария Кадар, которая проживает в Аргентине. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Кадар, урожденную Лифинцеву, Марию Степановну, родившуюся 23 марта 1931 года в Курской области», — говорится в документе.

Согласно сведениям посольства России в Аргентине, в военное время Кадар эвакуировали на Урал, где она, будучи подростком, трудилась на лесозаготовках для электростанции, подающей энергию на российские военные заводы. За заслуги перед отечеством она была удостоена звания «Ветеран войны и труда» и не раз награждалась грамотами и медалями за добросовестный труд. В 2014 году женщина переехала к родственникам в Буэнос-Айрес, где проживает по сей день.

Также паспорт гражданина РФ получит советник генерального директора Государственного академического Большого театра России, уроженец Германии режиссер Ханс-Йоахим Фрай, советский и испанский театральный режиссер Анхель Хорхе Гутьеррес Рамирес, родившийся на Кубе, и другие.