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Культура
2 февраля 2022  13:25

Путин подписал указ о праздновании в 2028 году юбилея Толстого

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ подписан с учетом выдающегося вклада Л.Н.Толстого «в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения». 

Правительству поручено в 6-месячный срок сформировать оргкомитет по празднованию и подготовке празднования, а также разработать план основных мероприятий. 

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с сегодняшнего дня.

Граф Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года в родовой усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии. Является одним из наиболее известных русских писателей и мыслителей.

#Владимир Путин #Лев Толстой
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