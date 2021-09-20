Путин подписал указ о праздновании 800-летия крещения карелов
В 2027 году в России будет отмечаться 800-летие крещения карелов. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году 800-летия крещения карелов», — говорится в документе.
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении тематических мероприятий.
Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть сегодня.