Путин подписал указ о праздновании 800-летия крещения карелов

В 2027 году в России будет отмечаться 800-летие крещения карелов. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году 800-летия крещения карелов», — говорится в документе.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении тематических мероприятий.

Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть сегодня.