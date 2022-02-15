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Общество
15 февраля 2022  14:22

Путин подписал указ о праздновании 300-летнего юбилея бурятского города Кяхты

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Указ о праздновании в 2027 году 300-летнего юбилея города Кяхты подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам МСУ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия со дня основания города Кяхты.

Кяхта является административным центром Кяхтинского района Бурятии. Это один из пяти исторических городов Бурятии, входящих в число исторических поселений России. Город основан в 1727 году.

#Владимир Путин #юбилей
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