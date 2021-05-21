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Ру Тат
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21 мая 2021  12:13

Путин подписал указ о праздновании 300-летия Иммануила Канта

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Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 300-летия Иммануила Канта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент поручил Правительству сроком в 3 месяца разработать и утвердить план основных мероприятий и рекомендовал органам государственной власти, а также заинтересованным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с юбилеем.

Иммануил Кант (1724-1804) — родился в Кёнигсберге (ныне Калининград), он родоначальник немецкой классической философии, оказал значительное влияние на развитие западноевропейской мысли. Основной труд — «Критика чистого разума».

#юбилей #владимир путин
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