Путин подписал указ о праздновании 300-летия Иммануила Канта

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 300-летия Иммануила Канта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент поручил Правительству сроком в 3 месяца разработать и утвердить план основных мероприятий и рекомендовал органам государственной власти, а также заинтересованным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с юбилеем.

Иммануил Кант (1724-1804) — родился в Кёнигсберге (ныне Калининград), он родоначальник немецкой классической философии, оказал значительное влияние на развитие западноевропейской мысли. Основной труд — «Критика чистого разума».