Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского

В 2027 году в России отпразднуют двухсотлетний юбилей русского географа Петра Семенова-Тян-Шанского Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского», — сказано в тексте.

Президент также постановил, что Кабмин должен в течение полугода сформировать и утвердить состав организационного комитета и разработать план основных праздничных мероприятий.

Общественный деятель, русский географ, статистик Петр Семенов-Тян-Шанский родился в 1817 году. В 1873 году стал вице-председателем Императорского Русского географического общества. Исследовал Тянь-Шань, который до этого был недоступен для европейцев. По его инициативе проводился ряд научных экспедиций в Центральную Азию. Также он в 1897 году организовал первую перепись населения России.