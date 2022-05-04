Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения финансовых обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми кредиторами», если российское ООО решит распределить прибыль, резиденты из признанных недружественными стран по умолчанию получат свою долю прибыли на банковские счета типа «C».

Находящиеся на этих счетах средства невозможно вывести. Их можно направить только на ограниченный круг целей, включая уплату налогов и покупку ОФЗ.

Впрочем, Банк России и Министерство финансов вправе выдавать специальное разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет.