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Общество 14 июля 2023 13:27

Путин подписал указ о назначении трех судей в Татарстане

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Татарстане. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Заместителем председателя Приволжского суда Казани стала Аида Лебедева. Судьями Верховного Суда РТ стали Адель Галеев и Елена Прыткова.

#назначение судьи
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