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Путин подписал указ о назначении трех судей в Татарстане
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Татарстане. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Заместителем председателя Приволжского суда Казани стала Аида Лебедева. Судьями Верховного Суда РТ стали Адель Галеев и Елена Прыткова.
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