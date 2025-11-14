Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане
Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте правовых актов.
Председателем Ново-Савиновского районного суда Казани стал Алмаз Ахметгараев, Приволжского – Булат Бариев. Судьей Буинского городского суда назначен Марсель Гараев, а Верхнеуслонского районного суда – Александр Непомнящий.
Помимо этого, президент назначил двух судей Верховного суда РТ – Ангелину Дианкину и Резеду Хафизову.