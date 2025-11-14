news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 ноября 2025 18:02

Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте правовых актов.

Председателем Ново-Савиновского районного суда Казани стал Алмаз Ахметгараев, Приволжского – Булат Бариев. Судьей Буинского городского суда назначен Марсель Гараев, а Верхнеуслонского районного суда – Александр Непомнящий.

Помимо этого, президент назначил двух судей Верховного суда РТ – Ангелину Дианкину и Резеду Хафизову.

#Владимир Путин #Судьи #Назначение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

13 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025