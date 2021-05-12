Путин подписал указ о награждении пяти татарстанцев

Президент России Владимир Путин удостоил госнаград и почетных званий пять представителей РТ. Данный документ появился на официальном портале правовой информации.

Обладателями медали «За заслуги перед Отечеством» II степени стали замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев и худрук молодежного центра «Салават» Салават Фатхетдинов.

Кроме того, за многолетнюю добросовестную службу ордена Дружбы удостоился гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев.

Доктору сельскохозяйственных наук, профессору Казанского аграрного университета Газимзяну Шарафутдинову было присуждено почетное звание «Заслуженный деятель науки России».

Также медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден гендиректор тепличного комбината «Майский» Ильшат Ганиев.