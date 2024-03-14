Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Среди отмеченных две «Матери-героини» – жительница Чувашской республики Лариса Павлова и жительница Марий Эл Наталия Васильева. Кроме того, 19 граждан были награждены орденом «Родительская слава», 18 человек – медалью ордена «Родительская слава».

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга посмертно награжден медалью «За Отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области – секретарь Совбеза Игорь Бородаенко.