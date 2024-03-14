Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
Среди отмеченных две «Матери-героини» – жительница Чувашской республики Лариса Павлова и жительница Марий Эл Наталия Васильева. Кроме того, 19 граждан были награждены орденом «Родительская слава», 18 человек – медалью ордена «Родительская слава».
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга посмертно награжден медалью «За Отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области – секретарь Совбеза Игорь Бородаенко.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»