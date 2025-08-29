news_header_top
Политика 29 августа 2025 20:32

Путин подписал указ о мерах оптимизации структуры администрации президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в структуре своей администрации управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Об этом сообщает ТАСС.

Указ «О мерах по дальнейшей оптимизации структуры администрации президента РФ» вступает в силу с сегодняшнего дня.

Одновременно упразднены два подразделения – управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и управление по приграничному сотрудничеству.

Руководителю администрации президента поручено в течение трех месяцев провести необходимые организационно-штатные мероприятия. Как отмечено в документе, указ принят «в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ».

#Владимир Путин #указ
