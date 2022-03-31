Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми от 8 до 17 лет

Семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, начнут получать ежемесячную денежную выплату. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

«Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ», — сказано в документе.

Мера вводится в целях повышения доходов семей, имеющих детей. Главное условие — среднедушевой доход семьи не должен быть больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.