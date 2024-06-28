Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ежемесячной компенсационной выплаты для определенной категории военнослужащих-контрактников, участвующих в специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, право на новую выплату получают военнослужащие, соответствующие следующим критериям:

Заключившие контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года. Принимающие участие в СВО. Ранее получавшие пенсию за выслугу лет, выплата которой была приостановлена в связи с возобновлением военной службы.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты составит 100% от пенсии за выслугу лет, которую военнослужащий получал на момент приостановления выплаты. При этом учитывается увеличение (индексация) размера пенсии, произошедшее после приостановления ее выплаты.

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