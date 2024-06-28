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Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ежемесячной компенсационной выплаты для определенной категории военнослужащих-контрактников, участвующих в специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, право на новую выплату получают военнослужащие, соответствующие следующим критериям:
- Заключившие контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года.
- Принимающие участие в СВО.
- Ранее получавшие пенсию за выслугу лет, выплата которой была приостановлена в связи с возобновлением военной службы.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты составит 100% от пенсии за выслугу лет, которую военнослужащий получал на момент приостановления выплаты. При этом учитывается увеличение (индексация) размера пенсии, произошедшее после приостановления ее выплаты.
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