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Ру Тат
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Официальная хроника
5 марта 2022  22:52

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям погибших в Украине военных

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Семьи российских военнослужащих и росгвардейцев, погибших во время специальной операции в Украине или операции в Сирии, получат дополнительные единовременные выплаты в размере 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

При этом раненые в ходе кампаний в Украине и Сирии военнослужащие получат выплаты в размере 3 млн рублей.

Эти единовременные выплаты не повлияют на право получения иных выплат и предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, отмечается в документе.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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