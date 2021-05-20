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Ру Тат
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20 мая 2021  15:16

Путин подписал распоряжении о возможности эвакуации россиян из сектора Газа

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, если они выразят такое желание. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.


«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — говорится в распоряжении.


Президент поручил Министерству иностранных дел, СВР и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву.


Напомним, с 10 мая палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской — не менее 12.

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