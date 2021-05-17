Путин подписал распоряжение о совместной с Таджикистаном единой региональной системы ПВО

Сегодня Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в котором одобрил подписание соглашения о совместной с Республикой Таджикистан локальной системы ПВО — соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства РФ о <...> создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан» — сказано в документе, подписанным президентом.

Президент дал поручение Министерству обороны совместно с Министерством иностранных дел РФ осуществить переговоры с представителями Таджикистана и по их результату подписать соответствующее соглашение.