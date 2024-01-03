Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России и Китая

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России – Китая. Документ опубликован на портал правовой информации.

«В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024-2025 годах Годы культуры России – Китая», – сказано в документе.

Глава государства поручил Кабмину утвердить состав российской части оргкомитета по подготовке и проведению события, которой нужно будет в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, а также обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ и заинтересованных организаций, взаимодействие с китайской стороной в целях подготовки и реализации мероприятий.