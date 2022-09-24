Путин подписал пакет «военных» поправок к Уголовному кодексу

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу РФ, касающихся военной службы.

В частности, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен — от трех до десяти лет лишения свободы и за мародерство — до 15 лет.

Ответственность за самовольное оставление места службы в период мобилизации и военного положения «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий» ужесточается до пяти лет колонии.

За неявку на военную службу по призыву или дезертирство в военный или мобилизационный период теперь грозит до десяти лет лишения свободы. На призванных на военные сборы из запаса отныне наравне с контрактниками распространяется уголовная ответственность за неявку или самовольное оставление места службы.

Кроме того, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа и отказ участвовать в боевых действиях — до десяти лет колонии, за сопротивление начальнику по военной службе — до 15 лет, за утрату военного имущества или его повреждение по неосторожности — до семи и пяти лет соответственно.

Помимо этого, за повторное нарушение условий договора по гособоронзаказу грозит от четырех до восьми лет лишения свободы, а если задание не выполнено или ущерб составил не менее 5 млн рублей — от пяти до десяти лет.

За повторный отказ или уклонение от заключения контракта по гособоронзаказу вводится уголовная ответственность — от четырех до восьми лет колонии.

В целом отягчающим обстоятельством при совершении преступлений против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время».