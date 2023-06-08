Путин подписал открытки с детскими рисунками, которые передадут бойцам в зоне СВО

Президент России Владимир Путин подписал открытки с детскими рисунками, которые передадут в зону спецоперации с гуманитарным грузом. С просьбой к главе государства обратился губернатор Орловской области Андрей Клычков, передает пресс-служба Кремля.

«Здесь у меня есть просьба. Может быть, она покажется немножко наивной. Мы возим ребятам письма детей, взрослых, ветеранов. Дети рисовали рисунки, которые мы передаем потом ребятам. Мы из этих рисунков сделали открытки. Если Вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», — рассказал Клычков.

Президент согласился и подписал все три открытки. Он подчеркнул, что «на таких ребятах вся страна держится», и попросил передать бойцам привет.