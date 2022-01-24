Путин подписал документ о праздновании 950-летия первого упоминания Торопца

Президент России Владимир Путин сегодня подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2024 году 950-летия первого летописного упоминания города Торопца Тверской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства поручил Правительству РФ в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению соответствующих мероприятий. Обязанности председателя оргкомитета возложены на заместителя председателя Правительства РФ — руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Город Торопец упоминался в Лаврентьевской летописи от 1074 года, это самый старый город в Тверской области. Здесь венчался Александр Невский.