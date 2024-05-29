Путин поднял вопрос об организации детского отдыха после паводка в Оренбуржье

24 из 26 детских лагерей в Оренбургской области пострадали в результате паводка и нуждаются в восстановлении. Все они располагаются вдоль реки Урал, рассказал Президенту России Владимиру Путину губернатор региона Денис Паслер. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства поинтересовался, как организован детский отдых с учетом ситуации в области.

Паслер отметил, что первые два железнодорожных состава с детьми уже отправлены к местам отдыха. Всего же, как ожидается, оздоровительная кампания затронет 5,5 тысячи ребят из Оренбургской области. До конца месяца к детским лагерям отправят еще два состава.

«На этот год мы задачу решим по отдыху детей на море. Но одна из самых главных задач, которая для нас стоит, — это восстановление лагерей, которые пострадали. Понятно, что они все строились вдоль реки Урал. Сегодня 24 из 46 пострадали — их, конечно, нужно восстанавливать», — заметил губернатор.

По его словам, уже найдены новые места для размещения лагерей вне зоны подтопления. Однако для реализации проекта потребуется помощь государства. Это позволит восстановить здания к следующему оздоровительному периоду и организовать отдых детей в самом регионе.