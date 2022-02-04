Путин: Подготовлен контракт на поставку в Китай 10 млрд кубометров газа

Российские компании подготовили новые решения по поставкам углеводородов в Китай и контракт о поставке 10 млрд куб. метров газа в год. Об этом сегодня заявил Президент России Владимир Путин на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. метров в год», — цитирует издание Путина.

Президент подчеркнул, что сотрудничество России и Китая развивается по самым разным направлениям экономики. Он выразил уверенность, что товарооборот двух стран «безусловно» достигнет 200 млрд долларов в год.

Говоря о двусторонних отношениях, Путин также отметил, что «они развиваются поступательно».

Находясь с визитом в Пекине, Президент РФ примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Начало церемонии запланировано на 15.00.