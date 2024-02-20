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Путин: Подготовка кадров и рост производительности труда — один из приоритетов России
Повышение производительности труда, модернизация службы занятости и подготовка квалифицированных специалистов на сегодня составляют один из важнейших приоритетов для России. Об этом, приветствуя участников Международного форума труда в Санкт-Петербурге, сообщил Президент РФ Владимир Путин.
«Собирая в Северной столице представителей органов власти, предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружества, ваш форум призван обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с развитием человеческого капитала, гармонизацией трудовых отношений, укреплением кадрового потенциала, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Глава государства также обратил внимание на задачу усовершенствования образовательных и профессиональных стандартов, регулирования вопросов трудовой миграции.
В заключение он выразил надежду, что участники смогут не только обменяться идеями и практиками, но и помогут формированию современного рынка труда на территории СНГ в целом.
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