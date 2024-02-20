Путин: Подготовка кадров и рост производительности труда — один из приоритетов России

Повышение производительности труда, модернизация службы занятости и подготовка квалифицированных специалистов на сегодня составляют один из важнейших приоритетов для России. Об этом, приветствуя участников Международного форума труда в Санкт-Петербурге, сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«Собирая в Северной столице представителей органов власти, предпринимательских, экспертных кругов из России и государств Содружества, ваш форум призван обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с развитием человеческого капитала, гармонизацией трудовых отношений, укреплением кадрового потенциала, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Глава государства также обратил внимание на задачу усовершенствования образовательных и профессиональных стандартов, регулирования вопросов трудовой миграции.

В заключение он выразил надежду, что участники смогут не только обменяться идеями и практиками, но и помогут формированию современного рынка труда на территории СНГ в целом.