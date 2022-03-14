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Официальная хроника
14 марта 2022  23:12

Путин поделился с Беннетом оценками переговорного процесса между Россией и Украиной

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг проведения спецоперации по защите Донбасса. 

«Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных — сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка», — говорится в сообщении. 

Был применён кассетный боеприпас — это привело к многочисленным жертвам среди горожан.

Премьер Израиля информировал Президента РФ о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями ряда стран. Владимир Путин поделился оценкой российско-украинских переговоров, которые проходят в эти дни в формате видео-конференц-связи.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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