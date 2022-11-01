Путин: Поддержка семей военнослужащих не должна превратиться в рутину

Семьи военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации, необходимо поддерживать на постоянной основе, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он призвал глав регионов не оставлять без внимания эту работу.

«Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: обязательно продолжать оказывать поддержку. Не забывайте про семьи наших граждан, военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество. <…> Просто чтобы это не было забыто и не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду, это важное направление нашей общей работы: поддержка этих семей», – сказал он на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Напомним, частичная мобилизация в России проводила с 21 сентября по 28 октября. Для службы в зоне проведения спецоперации призвали 300 тыс. резервистов.