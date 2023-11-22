Путин: Поддержка материнства и детства – один из главных приоритетов для России

Поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации – это одни из главных приоритетов РФ, заявил Президент России Владимир Путин. Его слова прозвучали во время концерта, посвященного Дню матери, пишет РИА «Новости».

Российский лидер также добавил, что еще одной из ключевых задач страны является обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей, поскольку в семье начинает формироваться личность, мировоззрение человека, его духовные качества и другие ценности. Именно поэтому семья – это основа основ, подчеркивает Путин.

Напомним, что вышеупомянутый концерт под названием «Мать – героиня» прошел в Кремлевском дворце. На это мероприятие пригласили почти шесть тысяч мам. На празднике прошли различные конкурсы, победительницы которых получили благодарственные письма и почетные грамоты.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году этот праздник выпадает на 26 число последнего осеннего месяца.