Путин: Поддержка Киевом неонацистов никакого отношения к украинской культуре не имеет

Поддержка киевским режимом неонацистов никакого отношения к культуре украинского народа не имеет. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Если сегодняшнее руководство в Киеве считает возможным поддерживать неонацистов, возможным поддерживать факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого отношения прямого к украинской культуре не имеет», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос, как стоит относиться к украинской культуре.

Он напомнил, что в России на постоянной основе проживают около 3 млн украинцев, передает РИА Новости.

«Еще в Советском союзе были популярны хиты на украинском языке, и, я думаю, что мы не должны уподобляться тем, кто... отменяет какую-либо культуру, культура здесь вообще не причем», – резюмировал президент.