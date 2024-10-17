Путин поддержал выдвижение Дегтярева на пост руководителя ОКР

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением руководителя Федерации тенниса РФ Шамиля Тарпищева выдвинуть министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России, прозвучавшим на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Предложение, действительно, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать, вы правы», — заявил Путин, добавив, что «в современных условиях, может, это (совмещение должностей министра и президента ОКР — прим. Т-и) и оправдано».

До этого Тарпищев сказал, что «наступило время консолидировать усилия в руководстве спортивной деятельностью». Президент Федерации тенниса РФ уверен, что назначение министра спорта главой Олимпийского комитета даст возможность для развития и оптимизации решения всех задач, поставленных главой государства.

Предложение Шамиля Тарпищева поддержал и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. Владимир Путин поинтересовался у него, как выстраивалась работа «между административными органами и Национальным Олимпийским комитетом» в СССР. Тот ответил, что советский НОК был формальной структурой, а ОКР пользуется настоящей автономией.