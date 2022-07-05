Путин поддержал усилия Мирзиеева по урегулированию обстановки в Каракалпакстане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества государств в разных сферах, а также ситуацию в Каракалпакстане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана в урегулировании обстановки в Каракалпакстане, где 1–2 июля произошли массовые беспорядки.

В заключение президенты обсудили график предстоящих контактов.