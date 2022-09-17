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Ру Тат
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Официальная хроника
17 сентября 2022  19:40

Путин поддержал усилия Мирзиеева по стабилизации обстановки в Каракалпакстане

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Обстановка в Каракалпакии, а также вопросы двухстороннего сотрудничества обсудили сегодня Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзииев. О телефонном разговоре глав государств сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поблагодарил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС», — говорится в сообщении.

Далее лидеры обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран и подтвердили настрой на его дальнейшее укрепление. Кроме того, Владимир Путин поддержал усилия руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане. Напомним, что в июле в автономии произошли массовые беспорядки под предлогом несогласия с изменением статуса региона.

#телефонный разговор #Владимир Путин #Узбекистан
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