Путин поддержал усилия Мадуро в укреплении суверенитета Венесуэлы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран, в том числе проекты в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

В частности, лидеры государств обсудили поставки российских вакцин в Венесуэлу и подчеркнули необходимость совместной работы в борьбе с распространением Covid-19.

«Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнерства, на которых выстраиваются отношения двух государств. Владимир Путин выразил неизменную поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, Путин и Мадуро условились об усилении контактов стран на разных уровнях.