Путин поддержал создание нейросети в сфере образования, но напомнил о рисках ИИ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов поддержал идею создания нейросети, которая бы была заточена под образовательные задачи. Такое предложение выдвинул один из участников проходившей по видеосвязи беседы – учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов.

По словам автора идеи, подобная образовательная нейросеть была бы обучена на основе единых образовательных программ.

«Очень хорошее предложение, жалко, что я сам до этого не додумался и [министр просвещения РФ] Сергей Сергеевич [Кравцов] не предложил, а идея совершенно правильная, нам нужно иметь единую платформу, единую сеть, которая бы объединяла всё то, о чем вы сейчас сказали», – выразил уверенность российский лидер (цитата по ТАСС).

По мнению главы государства, подобная нейросеть могла бы объединять единые программы, единые учебники и помогала бы педагогам ориентироваться во всем этом многообразии.

После этого руководитель Минпросвещения пообещал реализовать предложение о создании нейросети и искусственного интеллекта в области образования. Вместе с тем Кравцов заверил, что ведомство не допустит реализации упомянутых Президентом рисков упрощения образования.

Ранее Путин заметил, что использование ИИ в образовательном процессе не должно создавать «условия, при которых качество подготовки будет не улучшаться, а ухудшаться». «И сам процесс обучения нельзя сводить к нажатию известных кнопочек», – акцентировал он, отметив необходимость заинтересовывать учащихся.

Кроме того, Президент РФ призвал на фоне развития ИИ-систем не допустить разделения общества на «интеллектуальную элиту, которую научили думать», и на «людей, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, третий план».