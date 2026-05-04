Путин поддержал решение экс-главы Минэкономики РТ Здунова идти на выборы главы Мордовии
Президент России Владимир Путин поддержал решение бывшего министра экономики Татарстана, действующего руководителя Мордовии Артема Здунова вновь идти на выборы главы этого региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи, состоявшейся в Московском Кремле, Здунов заметил, что у него «есть желание, силы, энергия» и что он хотел бы продолжить работу с Мордовией, которая является его малой родиной. «Мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому поводу и, если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы в этом году. Уже пятилетний срок проходит, и состоятся выборы», – сказал он, обращаясь к главе государства.
«У вас в целом получается. Поэтому я хочу – конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса, – я хочу пожелать вам успехов», – заявил Путин.
Вместе с тем Президент РФ напомнил о вещах, на которые главе республики необходимо обратить внимание. В связи с этим он упомянул уровень рождаемости, который в Мордовии ниже, чем в среднем по стране.
Уроженец Казани Артем Здунов с 2014 по 2018 год был министром экономики Татарстана. С 2018 по 2020 год – Председатель Правительства Дагестана. С 2020 года – сначала врио главы, а затем глава Мордовии.