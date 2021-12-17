Путин поддержал проект создания межрегиональных детских медцентров

Президент России Владимир Путин одобрил проект, касающийся создания межрегиональных детских медицинских центров. Предполагается, что в них маленьким пациентам будет оказываться специализированная высокотехнологичная медпомощь, рассказала главе государства глава АСИ Светлана Чупшева.

«Переговорю обязательно с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], с [главой Минздрава] Михаилом Альбертовичем [Мурашко], вместе с ними поработайте, идея хорошая», — приводит слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Как рассказала Чупшева, появление таких центров особенно необходимо регионам Сибири и Дальнего Востока. В виде пилотного проект можно запустить в ДФО, где наблюдается самая напряженная ситуация по показателям детской смертности.

«Речь не идет о новой инфраструктуре. Это все можно создавать на базе действующей инфраструктуры, региональной инфраструктуры», — добавила руководитель Агентства стратегических инициатив.