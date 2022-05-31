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Официальная хроника
31 мая 2022  16:29

Путин поддержал присвоение звания Героя РФ участнику спецоперации, спасшему 150 человек

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Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу присвоить звание Героя России участнику спецоперации на Украине, лейтенанту из Удмуртии Балдану Цыдыпову, который в бою спас 150 сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что молодой человек был тяжело ранен, перенес ампутацию стопы и теперь ему предстоит еще много операций. Минобороны России представило его к званию Героя России.

«Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», – сказал губернатор на встрече с главой государства, попросив его поддержать присвоение Цыдыпову почетного звания. 

«Поддерживаю», – ответил российский лидер.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Главными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине
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