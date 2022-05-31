Путин поддержал присвоение звания Героя РФ участнику спецоперации, спасшему 150 человек
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу присвоить звание Героя России участнику спецоперации на Украине, лейтенанту из Удмуртии Балдану Цыдыпову, который в бою спас 150 сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава республики Алексей Цыденов отметил, что молодой человек был тяжело ранен, перенес ампутацию стопы и теперь ему предстоит еще много операций. Минобороны России представило его к званию Героя России.
«Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», – сказал губернатор на встрече с главой государства, попросив его поддержать присвоение Цыдыпову почетного звания.
«Поддерживаю», – ответил российский лидер.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Главными целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.