Путин поддержал предложение увеличить налоговый вычет на топливо для авиакомпаний в ДФО

В настоящее время в России существует единый обратный акциз на топливо для авиаперевозок. Однако установленного коэффициента недостаточно для компаний, работающих на Дальнем Востоке. Предложение об увеличении налогового вычета сегодня поддержал Президент России Владимир Путин.

Инициатива прозвучала на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Налоговый вычет на топливо — так называемый обратный акциз на топливо — он единый по стране. Он предусматривает коэффициент 2.08 для всех авиакомпаний и для всех регионов. Это мало для Дальнего Востока, где зачастую стоимость топлива выше», — рассказал председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

Он предложил увеличить данный коэффициент до 3.34, а для авиатоплива, которое поставляется морским или речным транспортом, — до 6.

«Это некоторым образом выровняет стоимость авиационного топлива и существенно снизит стоимость авиационных билетов», — аргументировал инициативу Троценко.

Владимир Путин отметил, что данное предложение полностью обосновано.

«Я понимаю, что это денежки, но тем не менее, если мы хотим здесь поддержать перевозки — это существенная мера», — обратился Президент к министру финансов России Антону Силуанову.

Глава ведомства пообещал, что возможность дополнительной поддержки из бюджета будет рассмотрена, также будут подготовлены соответствующие предложения.