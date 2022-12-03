Путин поддержал предложение нижнекамки о расширении списка компетенций «Абилимпикса»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Малики Хадиуллиной из Нижнекамска, призера чемпионата «Абилимпикс» из Татарстана, о расширении списка компетенций.

Как пишет телеграм-канал «Мой Нижнекамск», онлайн-встреча Путина с «особенными» людьми и представителями общественных организаций состоялась накануне Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Среди участников встречи из Татарстана была ученица школы-интерната для детей с ОВЗ в Нижнекамске Малика Хадиуллина. Она завоевала золото на Национальном чемпионате «Абилимпикс»-2022 в компетенции «Промышленная робототехника».

«Я бы очень хотела, чтобы во время проведения чемпионата „Абилимпикс“ было больше творческих компетенций для полной самореализации всех участников. Я думаю, что это можно было бы сделать совместно с Национальным чемпионатом творческих компетенций ArtMasters», — сказала она, обращаясь к главе государства.

Также девушка заявила о необходимости создавать молодежные советы движения «Абилимпикс» и больше времени уделять досуговым мероприятиям не только во время проведения чемпионата.

Владимир Путин отметил, что движение «Абилимпикс» и дальше будут поддерживать на национальном уровне. Он согласился с предложением расширить список компетенций, включая творческие, и поручил совместно с Министерством культуры РФ проработать этот вопрос министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«Малика, не сомневайся! Будем двигаться в этом направлении», — заверил Президент.