Путин поддержал предложение Михалкова ограничить западное кино квотами

Инициатива о введении квотирования зарубежного кино вновь получила поддержку Президента Владимира Путина. Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, его слова приводит ТАСС.

Михалков заявил, что теперь решение по этому вопросу должно быть принято профильными ведомствами.

Ранее, выступая в Госдуме, Михалков утверждал, что квотирование и введение обязательных взносов для показа западных фильмов поможет защитить российский кинематограф от доминирования зарубежной продукции, которая может вернуться в прокат. Он пояснил, что его предложение сейчас находится на рассмотрении, и Президент поставил на соответствующее письмо положительную резолюцию.

По словам режиссера, в недавнем разговоре Владимир Путин подтвердил актуальность своей поддержки инициативы. Михалков также выразил сомнение, что чиновники осмелятся проигнорировать резолюцию Президента, отметив, что любые отказы, по его мнению, будут продиктованы коррупцией.

Отвечая на вопрос о сроках принятия решения, Михалков заявил, что сам ждать не собирается, и добавил, что, как он считает, этого не будет делать и глава государства, что он считает даже более важным.

Он также напомнил, что в марте 2025 года направил Президенту письмо с конкретными предложениями. В их числе – введение входного взноса в размере 5 млн рублей за каждую западную картину, рассматриваемую для показа в России, а также обязательное отчисление 10% от ее прокатной выручки на рефинансирование отечественного кино.

Кроме того, предлагалось создать единый механизм допуска иностранной продукции на российский рынок через структуры вроде «Газпром-медиа» или «Национальной медиа группы».