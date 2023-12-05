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Общество 5 декабря 2023 10:02

Путин поддержал предложение Меркачевой об амнистии части осужденных женщин

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Президент РФ Владимир Путин допустил необходимость амнистии «некоторых категорий» осужденных женщин. Таким образом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отреагировал на предложение члена СПЧ Евы Меркачевой, сообщает пресс-служба Кремля.

Меркачева в своем выступлении рассказала о случае, когда женщина родила и через два часа после родов оказалась разлучена с ребенком и отправлена обратно в СИЗО. Упомянула она и о том, что некоторые матери, отбывающие наказание в колониях вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице, так как отсутствуют конвоиры для их сопровождения.

«<…> матери с детьми за решеткой — это, конечно, нонсенс. Я просила бы вас помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. <...> И прошу вообще помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — призвала Меркачева, назвав подобные действия «шагом милосердия».

«<…> что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, убедительные, и думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — заметил в ответ Президент.

Другие замечания Меркачевой, касавшиеся редкости такой меры пресечения, как подписка о невыезде, слишком медленного расследования уголовных дел, избыточно суровых наказаний для людей, не совершавших насильственных преступлений, бездумного использования искусственного интеллекта при расследовании преступлений, вызвали более сдержанную реакцию главы государства.

#Владимир Путин #амнистия
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