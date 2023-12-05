Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поддержал предложение Меркачевой об амнистии части осужденных женщин
Президент РФ Владимир Путин допустил необходимость амнистии «некоторых категорий» осужденных женщин. Таким образом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отреагировал на предложение члена СПЧ Евы Меркачевой, сообщает пресс-служба Кремля.
Меркачева в своем выступлении рассказала о случае, когда женщина родила и через два часа после родов оказалась разлучена с ребенком и отправлена обратно в СИЗО. Упомянула она и о том, что некоторые матери, отбывающие наказание в колониях вместе с маленькими детьми, не могут находиться с ними в больнице, так как отсутствуют конвоиры для их сопровождения.
«<…> матери с детьми за решеткой — это, конечно, нонсенс. Я просила бы вас помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления. <...> И прошу вообще помиловать всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения», — призвала Меркачева, назвав подобные действия «шагом милосердия».
«<…> что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, убедительные, и думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — заметил в ответ Президент.
Другие замечания Меркачевой, касавшиеся редкости такой меры пресечения, как подписка о невыезде, слишком медленного расследования уголовных дел, избыточно суровых наказаний для людей, не совершавших насильственных преступлений, бездумного использования искусственного интеллекта при расследовании преступлений, вызвали более сдержанную реакцию главы государства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»