Путин поддержал мнение о том, что врагам доверять нельзя

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что доверять противникам нельзя. Об этом он заявил в неформальной беседе с лауреатами Государственных премий, состоявшейся в Кремле 12 июня после церемонии награждения. Фрагмент беседы был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Телеграм-канале.

Физик-ядерщик Юрий Диков, обращаясь к главе государства, призвал его быть осторожным: «Не верьте врагам – обманут». В ответ президент кратко подтвердил: «Нельзя, согласен с вами».

Путин также отметил, что доверчивость – черта, свойственная многим россиянам: «Знаете, мы наивные люди все», – сказал он. По его словам, это часть национальной традиции: «Все время всем доверять и передоверяться».