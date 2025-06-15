news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 июня 2025 12:37

Путин поддержал мнение о том, что врагам доверять нельзя

Читайте нас в
Телеграм
Путин поддержал мнение о том, что врагам доверять нельзя
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что доверять противникам нельзя. Об этом он заявил в неформальной беседе с лауреатами Государственных премий, состоявшейся в Кремле 12 июня после церемонии награждения. Фрагмент беседы был опубликован журналистом Павлом Зарубиным в его Телеграм-канале.

Физик-ядерщик Юрий Диков, обращаясь к главе государства, призвал его быть осторожным: «Не верьте врагам – обманут». В ответ президент кратко подтвердил: «Нельзя, согласен с вами».

Путин также отметил, что доверчивость – черта, свойственная многим россиянам: «Знаете, мы наивные люди все», – сказал он. По его словам, это часть национальной традиции: «Все время всем доверять и передоверяться».

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

14 июня 2025
В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета

В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета

14 июня 2025