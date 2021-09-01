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1 сентября 2021  12:30

Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах. Идея была озвучена на встрече главы государства с учениками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта на базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке.

Также на встрече предложили поощрять самых активных учащихся поездками в археологические лагеря. 

«Согласен полностью», — отметил глава государства и пообещал обсудить реализацию этой инициативы с коллегами.

Также он положительно оценил идею школьника из Воркуты ввести QR-коды в учебниках по истории.

«Это здорово, и надо бы это реализовать. Но история — это не просто набор цифр, имен и перечисление событий, нужно знать об этом», — резюмировал Президент РФ.

#владимир путин
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