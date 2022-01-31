Путин поддержал идею ввести должность замглавы ФСИН

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей ввести должность ответственного за пробацию заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний, предложенной министром юстиции Константином Чуйченко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Нам надо ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию. Просил бы Вас это предложение одобрить. И который начал бы формирование уже этой службы», — сказал министр.

Глава Минюста уточнил, что ведомство уже разработало закон о пробации, который сейчас согласовывается для внесения в Государственную Думу.

«Поэтому я бы хотел, чтобы Вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 года уже создадим ее, может быть, не в полном объеме, но уже в значительной степени эта служба заработает», — обратил внимание Чуйченко.

Российский лидер в свою очередь заметил, что нужно вести реестр тех, кто будет проходить эту процедуру.

Руководитель Минюста подчеркнул, что «реестровая работа» начнется уже с места лишения свободы. Позже этим людям будет предоставлена возможность получать образование, социальные и медицинские услуги, им будет оказываться правовое консультирование, психологическая помощь и поддержка в налаживании социально полезных связей.