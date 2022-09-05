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Общество
5 сентября 2022  13:58

Путин поддержал идею возродить движение юных натуралистов в России

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Российский Президент Владимир Путин поддержал инициативу возродить движение юных натуралистов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Кстати говоря, жалко, что как бы сошло на нет движение юных натуралистов. Это же очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно профессионально хорошо организованное, — сказал глава государства на встрече с участниками экофорума, проходящего на Камчатке. — Поэтому я считаю, что это хорошая идея, очень хорошая».

Президент также пообещал приложить все усилия на то, чтобы идея была реализована. Он добавил, что поговорит с коллегами и в регионах, и в Кабмине РФ.

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