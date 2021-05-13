Путин поддержал идею создания бюро бесплатной юридической помощи по всей стране

Президент России поддержал предложение Минюста о создании сети государственных бюро бесплатной юридической помощи для малоимущих России. Об этом он заявил на совещании с членами Правительства РФ.



«У нас примерно 30 млн граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь [от государства], а пользуются этим правом примерно 2%», — сообщил Путин.



На сегодняшний день система государственной бесплатной юридической помощи, созданная в 2011 году, работает недостаточно эффективно, признал глава Минюста РФ Константин Чуйченко. Так, в 2020 году за ней обратились всего 335 тыс. россиян.



По действующему закону система бесплатной юрпомощи малоимущим за счет государства формируется в каждом из регионов государства. При этом в большинстве субъектов России основными участниками существующей системы юридической поддержки являются адвокаты, которые оказывают помощь на добровольной основе, подчеркнул Чуйченко.



«В 59 субъектах РФ основным участником являются адвокаты, в восьми регионах — государственные юридические бюро, а в 18 регионах — и адвокаты, и госюрбюро. И многим из них, к сожалению, просто неинтересна работа на данном направлении. Часто адвокаты не осваивают выделяемые средства, что связано со сложной системой отчетности, поэтому в ряде регионов, где нет государственных юридических бюро, элементарно не хватает рабочих рук», — отметил министр.