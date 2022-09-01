Путин поддержал идею создать аналог лагеря «Артек» в Калининграде

Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании аналога детского оздоровительного лагеря «Артек» в Калининграде. По мнению российского лидера, объект может стать очень востребованным.

В ходе открытого урока «Разговор о важном», трансляцию которого провел ТАСС, школьник Александр Евдокимов рассказал главе государства, что в городе на сегодняшний день нет ни одного большого центра или лагеря, который мог бы вместить активную молодежь региона. В пример он привел лагерь «Артек» на побережье Черного моря и дальневосточный ДОЛ «Океан».

«Идея хорошая, но нам, конечно, нужно завершить здесь строительство культурно-образовательного центра», – объяснил Путин. По его словам, правила планирования госбюджета не позволяют прямо сейчас профинансировать проект такого масштаба. Однако Президент пообещал, что в будущие года возможность строительства такого лагеря в Калининградской области обязательно рассмотрят.