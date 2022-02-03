Путин поддержал идею создания зеленого стандарта в России

Президент России поддерживает создание в России национального зеленого стандарта. Об этом он заявил во время встречи с членами «Деловой России».

Один участников мероприятия — гендиректор холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко затронул данную тему и попросил главу государства предоставить предприятиям, взявшим на себя повышенные социально-экономические обязательства, повышенное внимание при распределении всевозможных льгот.

«Если вы считаете, что нам нужен свой зеленый стандарт, я сейчас не буду вдаваться в детали, то, наверное, это нужно сделать. Если вы в своей практической работе ощущаете, что его не хватает, — отметил, в свою очередь, Владимир Путин. — Хотя на сегодняшний день у нас приняты, наверняка вы тоже об этом знаете, целый набор льгот, преференций для тех, кто работает и в сфере социального инвестирования, в сфере реализации социальных проектов и в зеленой повестке».

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в России уже создана система таксономии для ряда зеленых проектов, к примеру в сферах атомной и гидроэнергетики. Однако в социальной сфере этот вопрос пока не решен, хотя существует «мощный запрос».

«Здесь у нас пока таксономии нет, мы ее разрабатываем, и это задача ближайших нескольких месяцев», — сказал Решетников.