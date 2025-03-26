Путин поддержал идею школьника о создании кружка по танкомодельному спорту

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу школьника из Республики Коми Никиты Камынина, предложившего организовать в своей школе кружок по танкомодельному спорту. Об этом сообщает «РИА Новости».

Во время заседания наблюдательного совета «Движения первых» в национальном центре «Россия» Никита Камынин, командир отряда «Хранители истории», рассказал Путину, что хочет выиграть грант для создания кружка.

«Что касается конкурса – хорошая идея. Но давай договоримся: мы просто поможем тебе с кружком. Не с грантом. Я знаю, как это сделать. Министр просвещения Сергей Кравцов сейчас на связи, он точно подключится. Если не справится, сделаю я, но, думаю, Сергей Сергеевич справится», – заверил Президент.

К обсуждению также присоединился председатель «Движения первых» Артур Орлов, который отметил, что «тоже танкист» и готов оказать поддержку в организации кружка.