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Путин поддержал идею сделать ежегодным конкурс «Это у нас семейное»
Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» планируется сделать ежегодным. Соответствующее предложение поддержал Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками состязания.
«Спасибо за то, что вы приняли участие в этом конкурсе. А идея хорошая. Постараемся так и организовать эту работу на будущее», — заявил российский лидер (цитата по ТАСС).
Конкурс «Это у нас семейное» был запущен в сентябре прошлого года самим Путиным. Организовало мероприятие АНО «Россия — страна возможностей». В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов Федерации (одна семья представляет Казахстан).
Победители будут определены по сумме баллов, полученных за выполнение заданий. Тридцатка лучших семейных команд получит по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 финалистов отправятся в семейное путешествие.
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