Путин поддержал идею проведения в России Всемирного фестиваля студентов и молодежи

Всемирный фестиваль студентов и молодежи можно будет в перспективе провести в России, однако в современных условиях осуществить эту идею будет непросто, заявил Президент РФ Владимир Путин. При этом он напомнил, что в 2017 году, «несмотря на крымские события», фестиваль успешно прошел в Сочи.

С идеей провести это мероприятие вновь к главе государства обратилась студентка РУДН Дарья Семенова. Путин в ответ отметил, что эта идея «абсолютно правильная», но всему свое время.

«Конечно, мы поддержим», – сказал он, добавив, что такие события объединяют людей и, как правило, проходят с хорошим результатом (цитата по ТАСС).

Он также отметил важность поддержки региональных властей в организации подобного мероприятия, и подчеркнул, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском.

«Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», – сказал он в завершение.